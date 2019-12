Ruski smučarski tekači kraljevali na Norveškem

Lillehammer, 8. decembra - Ruski smučarski tekači so kraljevali na današnji štafetni preizkušnji svetovnega pokala v norveškem Lillehammerju ter osvojili prvo in drugo mesto. Na 4 x 7,5 km dolgi preizkušnji so na najvišjo stopničko stopili Ivan Jakimuškin, Jevgenij Belov, Ilija Poroškin in Sergej Ustjugov, 30 km dolgo preizkušnjo so premagali v skupnem času 1:26:46,8 ure.