Vodja nemške CDU za nove ukrepe proti Moskvi zaradi umora Gruzijca

Berlin, 8. decembra - Vodja nemške Krščansko-demokratske unije (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer se je zavzela za to, da bi Nemčija proti Rusiji uvedla dodatne ukrepe zaradi avgustovskega umora Gruzijca v Berlinu. V pogovoru za današnjo izdajo časnika Bild am Sonntag je napovedala, da se bo o morebitnih ukrepih posvetoval in odločal spodnji dom nemškega parlamenta.