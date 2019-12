V požaru v indijski tovarni umrlo najmanj 43 ljudi

New Delhi, 8. decembra - V eni od tovarn v indijski prestolnici New Delhi je danes izbruhnil požar, v katerem je umrlo najmanj 43 ljudi, med 15 in 20 poškodovanih pa se zdravi v bližnjih bolnišnicah. Po prvih ocenah je požar sprožil kratek stik na električni napeljavi. Oblasti so že uvedle preiskavo vzrokov požara, ki bo po napovedih končana v sedmih dneh.