Salonitu še drugi zaporedni derbi

Kanal, 7. decembra - Odbojkarji Salonita Anhovo so v državnem prvenstvu zabeležili zmago še v drugem zaporednem derbiju. Po zmagi nad Mariborom so bili na domačem igrišču boljši še od tretjeuvrščene Krke, tekmo so dobili s 3:1. S tem so zadržali dve točki zaostanka za vodilnim Mariborom, ki v 11. krogu ni imel težav s Črnučami.