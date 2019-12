Slovenski biatlonci sedmi, zmaga Norvežanom

Östersund, 7. decembra - Slovenska moška biatlonska štafeta v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer in Rok Tršan je na tekmi svetovnega pokala v Östersundu zasedla sedmo mesto. Na 4 x 7,5 kilometra dolgi preizkušnji so bili najhitrejši Norvežani, ki so zmagali pred Francozi in Italijani.