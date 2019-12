Na območju Medvod poskus uboja, življenje 60-letnice ogroženo

Medvode, 7. decembra - Policijska uprava Ljubljana je bila danes nekaj pred 12. uro obveščena o poskusu uboja na območju Medvod. Po doslej zbranih obvestilih so policisti ugotovili, da je osumljenec, 74-letni moški, prišel na dom 60-letnice, jo ustrelil in se s kraja odpeljal. Povzročil ji je hujše poškodbe, njeno življenje je ogroženo, so za STA navedli na policiji.