Vreme: Ponoči bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo

Ljubljana, 7. decembra - Ponekod po nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1, ob morju do 7 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva dokaj jasno z meglo in nizko oblačnostjo po nižinah. Popoldne bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, pihal bo jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.