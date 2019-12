Ob zaključku prvega leta sanacije v Jelendolu obljubljena nadaljnja sanacija

Tržič, 7. decembra - Ob zaključku prvega leta sanacije po vodni ujmi so danes v Jelendolu, ki je bil začasno odrezan od sveta, slavnostno odprli prenovljeno cesto in nove mostove. Minister za okolje in prostor Simon Zajc pa je napovedal, da bo država v prihodnjem letu za ukrepe večje poplavne varnosti na tem območju zagotovila še dodatnih 1,7 milijona evrov.