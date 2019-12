Po zadnjih meritvah v Britofu plina v jaških ni več

Kranj, 7. decembra - Zadnje meritve pristojnih na zaprtem območju v kraju Britof, kjer je v torek prišlo do eksplozije plina, trenutno niso zaznale prisotnosti plina v jaških in objektih. S plinom pa ostaja prepojena zemljina pod cesto, ki se bo na tem območju začela odpirati. Še vedno velja tudi opozorilo o neuporabi odprtega ognja, so sporočili s PU Kranj.