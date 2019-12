Mladi hokejisti na SP v Minsk

Bled, 7. decembra - Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let bo naslednji teden nastopila na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina A) v Minsku. Slovenci so si nastop v drugem kakovostnem razredu svetovnega hokeja priborili na prejšnjem prvenstvu v Tichyju, letos bodo skušali ta status obdržati. Na SP nastopajo še Avstrija, Belorusija, Danska, Latvija in Norveška.