V petkovi prometni nesreči v Kostrivnici pri Šentjurju umrla moška

Šentjur, 7. decembra - V hudi prometni nesreči v Kostrivnici pri Šentjurju, ki se je zgodila v petek nekaj po 22. uri, sta umrla 32-letni voznik in njegov 26-letni sopotnik v osebnem vozilu. 33-letni voznik osebnega vozila, ki je bilo še udeleženo v nesreči, se je hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in prepeljali v celjsko bolnišnico, so sporočili s PU Celje.