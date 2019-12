Weinstein kršil pogojni izpust

New York, 7. decembra - Newyorški tožilci so v petek obvestili sodnika, da je 67-letni nekdanji filmski producent Harvey Weinstein, ki je obtožen spolnega napada, kršil pogoje izpusta po plačilu milijona dolarjev varščine. Tožilci so zahtevali, da mu varščino dvignejo na pet milijonov dolarjev, sodnik pa je odločitev preložil do naslednjega tedna.