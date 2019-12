Celjanke dobile derbi v Kranju

Ljubljana, 6. decembra - Derbi 12. kroga državnega prvenstva med Triglavom in Celjem so po zaslugi boljšega uvoda dobile košarkarice Cinkarne z 72:58. Ilirijanke so pred domačimi gledalci premagale Konjičanke s 76:67 in tako dosegle drugo zmago v sezoni. V soboto sta na sporedu obračuna Maribor - Domžale ter Ježica - Grosuplje.