Šest slovenskih skakalk na uvodni tekmi sezone v Lillehammerju

Lillehammer, 6. decembra - V Lillehammerju so z uradnim treningom in kvalifikacijami kot zadnje od nordijske družine zimsko tekmovalno sezone začele še smučarke skakalke. Na uvodno tekmo nove sezone svetovnega pokala se je prebilo tudi šest Slovenk. V soboto bodo na veliki skakalnici nastopile Ema Klinec, Nika Križnar, Urša Bogataj, Špela Rogelj, Maja Vtič in Jerneja Brecl.