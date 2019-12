Glasgow, 6. decembra - Slovenska ženska štafeta na 4 x 50 m prosto je na evropskem prvenstvu v Glasgowu osvojila sedmo mesto. Neža Klančar, Katja Fain, Janja Šegel in Tjaša Pintar pa so ob tem z 1:38,96 še enkrat izboljšale tudi slovenski rekord. Zjutraj so dosegle izid 1:39,05.