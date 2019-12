Drenikova zahteva umik poročila Knovsa glede arbitražne afere

Ljubljana, 6. decembra - Nekdanja slovenska agentka v arbitraži o meji med Slovenijo in Hrvaško Simona Drenik Bavdek zahteva umik poročila komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) glede prisluškovalne afere, ki je obremenilo predvsem njo. Knovs je prekoračil svoje pristojnosti in kršil njene procesne pravice, je za STA pojasnil njen odvetnik.