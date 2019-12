Zunanja ministra Slovenije in Italije za krepitev dvostranskih odnosov

Rim, 6. decembra - Minister za zunanje zadeve Miro Cerar se je danes sestal z italijanski kolegom Luigijem Di Maiom. Zavzela sta za krepitev dvostranskih odnosov in sodelovanja v evropskem in regionalnem okviru. Cerar je tudi izpostavil pričakovanja slovenske narodne skupnosti glede zastopstva v italijanskem parlamentu in vrnitve Narodnega doma v Trstu.