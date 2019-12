Število letalskih potnikov v EU lani z novim rekordom

Luxembourg, 8. decembra - Lani je z letali v EU potovalo 1,10 milijarde potnikov, kar je skoraj 63 milijonov oz. šest odstotkov več kot v 2017 in nov rekord, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat. V Sloveniji je bila rast s 7,6 odstotka nadpovprečna. Najbolj prometna letališča so bila londonski Heathrow, pariški Charles de Gaulle in amsterdamski Schiphol.