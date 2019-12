Stražnica v Žitkovcih po skoraj treh desetletjih v last občine Dobrovnik

Dobrovnik, 7. decembra - Vlada bo na občino Dobrovnik brezplačno prenesla lastništvo nekdanje stražnice v Žitkovcih, ki jo bodo uporabljali za turistične, kulturne in medgeneracijske namene. V Dobrovniku so se odločitve vlade razveselili, čeprav so nanjo čakali skoraj tri desetletja.