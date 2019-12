Odpoklic vin Feind Balatoni Cuvée in Feind Muscat Ottonel

Ljubljana, 6. decembra - Podjetje Feind Lajos je iz prodaje odpoklicalo vini Feind Balatoni Cuvée 0,75l in Feind Muscat Ottonel 0,75l, ki so ju prodajali pri podjetju Lidl Slovenija. Na deklaracijah izdelkov namreč ni informacij o prisotnosti alergena sulfit v slovenskem jeziku, temveč zgolj v angleškem, so sporočili iz podjetja Lidl.