Na Ljubljanski borzi ta teden kraljevale delnice NLB

Ljubljana, 6. decembra - V tem tednu je na Ljubljanski borzi lastnika zamenjalo za 6,67 milijona evrov vrednostnih papirjev. Pomembnejše delnice so se gibale neenotno, najvišjo rast so z več kot šestimi odstotki dosegle delnice NLB, ki so bile tudi najbolj prometne. Indeks SBI TOP je porasel za 1,07 odstotka in teden končal pri 905,61 točke.