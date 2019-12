Ljubljana, 6. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na severni ljubljanski obvoznici med priključkoma Šiška in Dravlje proti Kosezam. Zastoj sega do priključka Nove Jarše. Iz smeri Štajerske proti Primorski in Gorenjski se priporoča vzhodno in južno ljubljansko obvoznico.