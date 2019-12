Ljubljanska borza: Indeks ob pretežno negativnih gibanjih rahlo porasel

Ljubljana, 6. decembra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za blizu 1,9 milijona evrov poslov, indeks SBI TOP pa se je zvišal za 0,12 odstotka. K rasti so sicer prispevale le delnice NLB, Petrola in Luke Koper. Več delnic se je pocenilo, med njimi tudi Krkine, ki so bile z dobrega pol milijona evrov vnovič najbolj prometne.