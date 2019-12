Prometne razmere na Ptuju letos boljše kot lani

Ptuj, 8. decembra - Prometno-varnostne razmere na območju Ptuja so se v letošnjem letu v primerjavi z enakim obdobjem lani precej izboljšale, vendar pa na tamkajšnji policijski postaji opozarjajo, da narašča število povzročiteljev prometnih nesreč, ki so pod vplivom alkohola. Do sredine novembra so zabeležili eno smrtno žrtev.