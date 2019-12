Ljubljana, 6. decembra - Zaradi prometne nesreče je zaprta severna ljubljanska obvoznica med priključkoma Šiška in Dravlje proti Kosezam. Zastoj sega do priključka Ljubljana Bežigrad, poroča prometnoinformacijski center. Iz smeri Štajerske proti Primorski in Gorenjski priporočajo vzhodno in južno ljubljansko obvoznico.