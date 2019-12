Dedek Mraz znova prihaja na daljši obisk Maribora

Maribor, 7. decembra - Mariborski otroci že tradicionalno vsako leto decembra nestrpno pričakajo dedka Mraza, ki prispe na Snežni stadion pod Pohorjem in nato skoraj ves mesec ostane v štajerski prestolnici. Dobri mož se bo danes popoldne skupaj s pravljičnim spremstvom spustil s Pohorja in nato vse do 28. decembra obiskoval otroke po vrtcih in šolah.