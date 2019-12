Eden zadnjih nadaljevalcev bitniške tradicije Tom Waits dopolnil 70 let

Los Angeles, 7. decembra - Ameriški kantavtor in igralec Tom Waits, znan po svojem raskavem glasu, je danes dopolnil 70 let. Štejejo ga za enega zadnjih nadaljevalcev bitniške tradicije, ki je iz književnosti z Jackom Kerouacom, Williamom S. Burroughsom in Allenom Ginsbergom prešla tudi v glasbo. Prvi je imel nanj z romanom Na cesti tudi velik literarni vpliv.