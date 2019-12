Zasavski župani vabijo Šarca na pogovor o lastništvu degradiranih površin

Trbovlje, 6. decembra - Zasavski župani in člani razvojnega sveta zasavske regije so na četrtkovi seji med drugim razpravljali o prenosu lastništva degradiranih območij RTH na lokalno skupnost. Pri tem pričakujejo konkretne rešitve s strani države. Zato so sklenili povabiti premierja Marjana Šarca na pogovor o problematiki lastništva rudniških površin RTH.