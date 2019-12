Severni medvedi zaradi podnebnih sprememb oblegajo rusko vas

Moskva, 6. decembra - Na obrobje vasi na ruskem skrajnem severovzhodu je pritavalo več kot 50 severnih medvedov, ki so morali zaradi pomanjkanja ledu ostati na kopnem. Ruska podružnica organizacije World Wild Fund (WWF) je sporočila, da so razlog za to podnebne spremembe, saj zaradi nenavadno visokih temperatur morje ob obali ne zmrzne.