Letos prikazana skoraj milijarda turističnih oglasov Slovenije

Ljubljana, 6. decembra - Slovenska turistična organizacija (STO) je letos izvedla šest digitalnih kampanj, ki so dosegle blizu milijarde prikazov oglasov na portalih, družbenih omrežjih in televizijskih kanalih ter več sto milijonov uporabnikov družbenih omrežij. Pri tem je sodelovala tudi z medijskimi velikani, kot sta National Geographic in BBC.