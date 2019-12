Angolke pahnile Slovenke na peto mesto, v nedeljo z Brazilkami

Kumamoto, 6. decembra - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je po današnjem porazu s Srbijo s 27:29 (11:12) in zmagi Angole nad Kubo s 40:30 (20:16) osvojila peto mesto v skupini A in se bo v nadaljevanju svetovnega prvenstva na Japonskem pomerila za razvrstitev od 17. do 20. mesta. V nedeljo jo čaka obračun z Brazilijo, petouvrščeno reprezentanco iz skupine B.