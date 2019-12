Na Hrvaškem aretacije zaradi utaje davkov pri prodaji uvoženih avtomobilov

Zagreb, 6. decembra - V okviru mednarodne policijske akcije proti utaji davkov so na Hrvaškem obravnavali 11 ljudi, ki naj bi uvozili več deset avtomobilov višjega cenovnega razreda brez plačila davka, s čimer so hrvaški proračun oškodovali za najmanj 420.000 evrov. V okviru akcije so v četrtek prijeli domnevnega organizatorja, 48-letnega Ivana Injo Bašića.