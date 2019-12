V ljubljanskem Baletu že 150. ponovitev Hrestača

Ljubljana, 8. decembra - Priljubljen balet Hrestač - Božična zgodba madžarskega koreografa in režiserja Yourija Vamosa bo v torek v SNG Opera in balet Ljubljana dočakal že 150. ponovitev. To dokazuje, da je baletna uspešnica na glasbo Petra Iljiča Čajkovskega, ki s svojo čarobnostjo poskrbi za praznično vzdušje, tudi med slovenskim občinstvom zelo priljubljena.