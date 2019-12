KPK se opravičuje zdravniški zbornici zaradi napačno poslanega elektronskega sporočila

Ljubljana, 6. decembra - Komisija za preprečevanje korupcije se opravičuje zdravniški zbornici, ki so jo v septembru obtožili, da se ni odzvala na dopis komisije, v kateri je zbornico pozvala, naj ukrepa v zvezi z ugotovljenimi korupcijskimi tveganji. A na komisiji so ugotovili, da so dopis poslali na napačen elektronski naslov, zato se v zbornici niso mogli nanj odzvati.