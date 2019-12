Občini Bohinj negativno mnenje računskega sodišča za poslovanje v letu 2017

Ljubljana, 6. decembra - Računsko sodišče je občini Bohinj izreklo negativno mnenje za pravilnost poslovanja v letu 2017. Nepravilnosti je med drugim ugotovilo pri pripravi proračuna in njegovem izvrševanju, prodaji in oddaji nepremičnin, pri dodatkih k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javnih naročilih pri investicijskih odhodkih, tekočih transferjih in zadolževanju.