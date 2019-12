V Koroškem pokrajinskem muzeju 2000 let star afriški kipec

Slovenj Gradec, 8. decembra - Predvidoma leto dni bo v Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovenj Gradcu na ogled okoli 2000 let star bronasti kipec boga Ozirisa, ki je v lasti družine Fras iz Slovenj Gradca. V muzeju so minuli teden razkrili, kako je dragoceni egipčanski kipec prišel v družinsko last in kako so potekali konservatorski postopki in raziskave.