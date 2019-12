Požar v Pongrcah uničil ostrešje hiše

Kidričevo, 6. decembra - Požar, ki je v četrtek okoli 20. ure izbruhnil v naselju Pongrce v občini Kidričevo, je uničil okoli 240 kvadratnih metrov ostrešja stanovanjske hiše in kurilnice ter poškodoval oplesk v mansardi. Lastnika objekta so zaradi vdihavanja dima oskrbeli ptujski reševalci, poročajo z uprave za zaščito in reševanje.