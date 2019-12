Newyorške borze končale z dobički

New York, 5. decembra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z dobički. Vlagatelji so nekoliko bolj optimistični glede reševanja ameriško-kitajskega trgovinskega spora. Pogajalci naj bi pripravljali osnutek sporazuma. Ta bi lahko tudi odpravil carine, ki naj bi začele veljati ta mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.