Smučišče Kanin v petek ostaja zaprto

Ljubljana, 5. decembra - Smučišče Kanin bo v petek ostalo zaprto zaradi tehničnih razlogov, so sporočili iz Sončnega Kanina. Sprva so namreč napovedali, da bo prvo smučanje mogoče že v petek. Kot so zapisali, se "po najboljših močeh trudijo za zagon naprav na smučišču v soboto in nedeljo z dostopom z italijanske strani". Več informacij bodo sporočili v petek.