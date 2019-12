Trojica držav Iran obtožuje razvoja raket z jedrsko zmogljivostjo

New York, 5. decembra - Velika Britanija, Francija in Nemčija so danes v pismu generalnemu sekretarju Združenih narodov Antoniu Guterresu obtožile Iran, da razvija raketne izstrelke, ki lahko nosijo jedrsko orožje, kar je v nasprotju z resolucijami Varnostnega sveta ZN. Iran je to v odzivu označil za laž iz obupa.