Beaver Creek, 5. decembra - Prireditelji tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju v Beaver Creeku so zaradi močnega sneženja in slabega vremena odpovedali današnji trening smuka. Tekmovalci so progo Ptic roparic preizkusili le v sredo, ko je najboljši čas postavil Američan Ryan Cochran-Siegle.