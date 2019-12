Na Slovaškem zaradi spodbujanja k sovraštvu ovadili nekdanjega premierja Fica

Bratislava, 5. decembra - Slovaška policija je danes vodjo vladajoče stranke Smer-SD in nekdanjega premierja Roberta Fica ovadila spodbujanja k rasnemu sovraštvu in podpore zločinom. Grozi mu do pet let zapora. Ovadba je povezana z izjavami po obsodbi skrajno desnega poslanca Milana Mazurka zaradi rasističnih izjav o Romih, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.