Po oceni WHO porast smrtnih primerov zaradi ošpic

Ženeva, 5. decembra - Po ogromnih uspehih v boju proti hitro nalezljivim ošpicam, se te ponovno pojavljajo po celem svetu. Zaradi bolezni je po oceni Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) lani umrlo okoli 140.000 ljudi, med njimi večinoma otroci mlajši od pet let. V primerjavi z letom 2017 so tako zabeležili okoli 16.000 mrtvih več.