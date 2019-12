Počivalšek po sestanku s Sberbank: Dogovor z dobavitelji Mercatorja do konca leta

Ljubljana, 5. decembra - Fortenova si bo skupaj z Mercatorjem prizadevala najti ustrezno vsebino sporazuma in ga skleniti s slovenskimi dobavitelji do konca leta, so se dogovorili na današnjem sestanku med gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom in predstavniki ruske banke Sberbank, ki je največja lastnica Fortenove, so sporočili z ministrstva.