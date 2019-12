V Portorožu bodo z Božičkovo deželo razveselili več kot 1500 otrok

Portorož, 5. decembra - V decembru na pobudo društva Veliko Srce v Portorož prihaja Božičkova dežela, v kateri bodo med 10. decembrom in 6. januarjem zabavali otroke. Samo iz osnovnih šol in vrtcev v piranski občini jih pričakujejo več kot 1500, na lokaciji za centralno avtobusno postajo pa so dobrodošli tudi vsi ostali obiskovalci.