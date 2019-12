Parlament BiH potrdil Tegeltijo za predsedujočega svetu ministrov

Sarajevo, 5. decembra - Predstavniki predstavniškega doma parlamenta Bosne in Hercegovine so danes za predsedujočega svetu ministrov potrdili nekdanjega ministra za finance Republike srbske Zorana Tegeltijo. S tem so v BiH po skoraj 14 mesecih od volitev vedno bližje novi vladi, poročajo tuje tiskovne agencije.