Na škofjeloškem območju več primerov ošpic

Ljubljana/Škofja Loka, 5. decembra - Na območju Škofje Loke so zabeležili več primerov ošpic, zato so na vrata tamkajšnjega zdravstvenega doma dali opozorilo, naj osebe z znaki ošpicami ne vstopajo v stavbo. V podjetju Knauf Insulation so za STA potrdili, da je v preteklih tednih zbolelo nekaj njihovih zaposlenih, več informacij pa zaradi varovanja osebnih podatkov niso dali.