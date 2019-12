Kolektor se na Darsovo izbiro izvajalca za Karavanke ne bo pritožil

Ljubljana, 5. decembra - Kolektor CPG se je sporočil, da se ne bo pritožil na odločitev Darsa o izbiri izvajalca za gradnjo druge cevi karavanškega predora. Ob tem so v podjetju zapisali, da je odločitev "nerazumna za slovenski proračun". Kritični so tudi do najcenejšega ponudnika Cengiza, ki po njihovih navedbah ne bo imel slovenskih podizvajalcev.