Režiser Wajda na razstavi predstavljen kot likovni umetnik

Krakov, 9. decembra - Poljski filmski in gledališki režiser Andrzej Wajda, prejemnik častnega oskarja za življenjsko delo, je bil tudi likovni umetnik, ki je gojil posebno strast do Japonske in njene kulture. V Manga muzeju japonske kulture in tehnologije na razstavi Japanese Notebook njegov likovni talent razkrivajo preko stotih skic, nastalih ob obiskih Japonske.