Evropsko računsko sodišče opozarja na neenakomerno rabo pomoči kmetom

Luxembourg, 5. decembra - Cilji instrumentov EU, s pomočjo katerih lahko kmetje svoje dohodke zavarujejo pred padajočimi cenami in izgubami pri proizvodnji, so bili le delno doseženi, instrumenti pa so se uporabljali malo in neenakomerno, kaže poročilo Evropskega računskega sodišča. Poleg tega nekateri izredni ukrepi niso bili ustrezno ciljno usmerjeni.